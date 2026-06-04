Bremshebel steckte nach Sturz in Leiste von Kind

Vom Lenker abgezwickt

Das verletzte Mädchen wurde von der Rettung erstversorgt. Die Feuerwehr Linz war mit einem technischen Zug vor Ort, um den Bremshebel vom Lenker des Fahrrades abzuzwicken. Das Kinderzweirad wurde zerlegt. Der Hebel selber blieb in der Leiste stecken, die Wunde wurde fachgerecht verbunden.