Bremshebel steckte nach Sturz in Leiste von Kind

Riesenpech hatte ein neunjähriges Mädchen bei einem Fahrradsturz in Linz. Die Schülerin rammte sich dabei den Bremshebel in die Leiste. Feuerwehrleute mussten das Fahrrad zerlegen, bevor das Kind vom Roten Kreuz ins Spital transportiert werden konnte.
Ein neunjähriges Mädchen aus Linz spielte am Donnerstag gegen 14.50 Uhr mit anderen Kindern im Stadtteil Urfahr. In einer verkehrsberuhigten Nebenfahrbahn fuhren die Schüler mit ihren Fahrrädern.
Schwer gestürzt
Die Neunjährige war mit einem Kinderrad unterwegs und trug keinen Helm. Aus ungeklärter Ursache stürzte sie schwer und stieß sich den Bremshebel in den rechten Oberschenkel bzw. in die rechte Leiste.
Da sie zu diesem Zeitpunkt gerade allein mit dem Fahrrad unterwegs war, hatte den Unfall niemand beobachtet. Erst als sie um Hilfe rief, wurden die anderen Kinder wieder auf sie aufmerksam.
Vom Lenker abgezwickt
Das verletzte Mädchen wurde von der Rettung erstversorgt. Die Feuerwehr Linz war mit einem technischen Zug vor Ort, um den Bremshebel vom Lenker des Fahrrades abzuzwicken. Das Kinderzweirad wurde zerlegt. Der Hebel selber blieb in der Leiste stecken, die Wunde wurde fachgerecht verbunden.
Das Mädchen war nicht ansprechbar und konnte daher vorerst keine Angaben zum Unfallhergang machen. Ihre 48-jährige Mutter wurde von einer Nachbarin geholt. Die Tochter wurde vom Roten Kreuz in die Kinderchirurgie des Kepler Universitätsklinikums Linz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.