KI-Industrie auf der Jagd nach perfektem Hirn-Chip

Hype um KI-Tools wie ChatGPT und Big-Data-Algorithmen zur Erkennung und Erzeugung von Bildern: Die Zukunft, so scheint es, ist von intelligenten Maschinen geprägt. Doch bisher sind sie meist an Rechenzentren gebunden: Die „Intelligenz“ ist nicht am Handy oder PC, sondern in der Cloud daheim. Eine neue Art von Prozessor könnte das ändern und komplexe Algorithmen selbst im kleinsten Smart-Home-Gerät berechenbar machen.