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Hürden-Sensation

Anja Dlauhy stürmt mit Fabel-Rekord zur EM!

Sport-Mix
04.06.2026 19:06
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Eine schier unglaubliche Sensation: Anja Dlauhy ist beim Liese-Prokop-Memorial in St. Pölten über 400 m Hürden in 54,80 Sekunden einen phantastischen ÖLV-Rekord gelaufen! Damit unterbot sie sogar das Direkt-Limit (55,30) für die Leichtathletik-EM in Birmingham (10. bis 16. August) ganz deutlich. So sind jetzt acht ÖLV-Aktive für diese Titelkämpfe im August qualifiziert.

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Was für ein Rennen von Anja Dlauhy: Sie unterbot mit einem wahren Sturmlauf ihren erst heuer erzielten Rekord von 55,82 um unglaubliche 1,02 Sekunden – das sind Welten! Sie ist Österreichs Leichtathletin der Stunde! Heuer war sie schon an vier ÖLV-Rekorden beteiligt. Neben den Hürden-Bestmarken lief sie über 4 x 400 m mit der Vereinsstaffel und auch mit der Nationalstaffel neue Rekorde.

Anja Dlauhy
Anja Dlauhy(Bild: lieseprokopmemorial / Amri Sports)

„Nie mit einer solchen Zeit gerechnet!“
„Ich habe heuer einfach das ganze Jahr bisher verletzungsfrei und super trainieren können, die Konstanz ist großartig“, schwärmte die 23-Jährige, „aber nein, ich hätte niemals gedacht, dass ich eine solche Zeit laufen kann.“ Sie hatte schon ein wenig spekuliert, das Direkt-Limit für die EM knacken zu können. „Aber eine solche Zeit ist einfach ein Wahnsinn.“ Dlauhy belegte bei traumhaftem Wetter in dem Super-Rennen hinter der Portugiesin Sofia Lavreshina (54,48) den zweiten Platz. Lena Pressler, vor Dlauhy Rekordlerin, wurde in 55,66 Sechste.

Siegerehrung für Anja Dlauhy (links)
Siegerehrung für Anja Dlauhy (links)(Bild: Olaf Brockmann)

Auch Strohmayer-Dangl top
Hervorragend lief auch Niklas Strohmayer-Dangl die 400 m Hürden. Der in Holland trainierende Burgenländer gewann sein Rennen in ganz starken 49,43. Damit verpasste er den 41 Jahre alten Uralt-Rekord von Thomas Futterknecht (49,33) nur um eine Zehntel. Dass er heuer diese Bestmarke knackt, ist nur eine Frage der Zeit.

Lukas Weißhaidinger
Lukas Weißhaidinger(Bild: lieseprokopmemorial / Amri Sports)

Weißhaidinger und Diessl
Lukas Weißhaidinger gewann den Diskuswurf der Männer mit 63,68 m. Der Vize-Europameister meinte: „Leicht ist es nicht, hier zu werfen, daher bin ich mit der Weite heute zufrieden.“ Will Dibo, der auch Chancen hat, sich für die EM zu qualifizieren, belegte bei seinem ersten Wettkampf nach der Rückkehr aus den USA mit 56,66 m den fünften Platz.

Enzo Diessl (l.)
Enzo Diessl (l.)(Bild: lieseprokopmemorial / Amri Sports)

Auch im Hürdensprint feierte Österreich einen tollen Sieg. Enzo Diessl setzte sich in 13,40 Sekunden durch, im Vorlauf war er in 13,38 einen Hauch schneller gewesen. Karin Strametz wurde über 100 m Hürden in 13,05 Fünfte.

Karin Strametz
Karin Strametz(Bild: lieseprokopmemorial / Amri Sports)

Die Entwicklung des ÖLV-Rekords über 400 m Hürden (Frauen):

  • 58,6 – Maria Sykora – Birmingham – 27.05.1973
  • 58,5 – Maria Sykora – Edinburgh – 16.06.1973
  • 57,3 – Maria Sykora – Frankfurt – 23.06.1973
  • 57,03 – Gerda Haas – Sofia – 01.06.1986
  • 56,95 (4h2) – Gerda Haas – Stuttgart – 28.08.1986
  • 56,86 (1) – Gerda Haas – Athen – 27.06.1987
  • 56,73 (3) – Lena Pressler – St. Pölten – 26.05.2022
  • 56,15 (2) – Lena Pressler – St. Pölten – 08.06.2023
  • 55,94 (3) – Lena Pressler – Espoo – 16.07.2023
  • 55,82 (1) – Anja Dlauhy Kapfenberg – 14.05.2026
  • 54,80 (2) – Anja Dlauhy – St. Pölten 04.06.2026

Fix für die EM in Birmingham qualifizierte Österreicher:
Männer:
110 m Hürden: Enzo Diessl (13,20/+1,6 – Chorzów – 16.08.2025)
Dreisprung: Endiorass Kingley (16,85/+0,5 – Tokio – 17.09.2025)
Diskus: Lukas Weißhaidinger (67,00 – Schwechat – 09.05.2026)

Frauen:
800 m: Caroline Bredlinger (1:58,99 – Berlin – 27.07.2025)
100 m Hürden: Karin Strametz (12,88/+1,4 – Banská Bystrica – 08.08.2025)
400 m Hürden: Anja Dlauhy (54,80 – St. Pölten – 04.06.2026)
Marathon: Julia Mayer (2:26:08 – Valencia – 07.12.2025)
Speer: Titelverteidigerin Victoria Hudson

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