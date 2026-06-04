Anja Dlauhy stürmt mit Fabel-Rekord zur EM!

„Nie mit einer solchen Zeit gerechnet!“

„Ich habe heuer einfach das ganze Jahr bisher verletzungsfrei und super trainieren können, die Konstanz ist großartig“, schwärmte die 23-Jährige, „aber nein, ich hätte niemals gedacht, dass ich eine solche Zeit laufen kann.“ Sie hatte schon ein wenig spekuliert, das Direkt-Limit für die EM knacken zu können. „Aber eine solche Zeit ist einfach ein Wahnsinn.“ Dlauhy belegte bei traumhaftem Wetter in dem Super-Rennen hinter der Portugiesin Sofia Lavreshina (54,48) den zweiten Platz. Lena Pressler, vor Dlauhy Rekordlerin, wurde in 55,66 Sechste.