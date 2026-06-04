Wohngebäude brannte: 24 Bewohner evakuiert

Heikler Einsatz am Fronleichnamstag in Patsch (Bezirk Innsbruck-Land): Ein Mehrparteienhaus stand plötzlich in Brand. Die Feuerwehr reagierte rasch, doch heftige Föhn-Böen erschwerten den Löscheinsatz.
Rauch und Flammen schlugen am Nachmittag aus einer der Wohnungen und die Flammen breiteten sich dann auf das Gebäude aus. Die Löscharbeiten wurden durch den Föhn erschwert, der den Brand immer wieder anfachte. Das Mehrparteienhaus steht oberhalb der Volksschule, auch sonst ist das Gebiet relativ dicht verbaut.
Im Einsatz standen noch die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Freiwilligen Kollegen aus Patsch und Lans. „Betroffen waren 24 Personen, von denen drei in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten“, teilte das Rote Kreuz mit. Der Einsatz war am Donnerstagabend noch im Gang.
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