Warum Sie ein Lächeln im Job Kompetenz kosten kann

Ein Lächeln hier, ein Augenzwinkern dort und manchmal fließen sogar Tränen: Emojis haben sich als beliebtes Mittel etabliert, um schriftlichen Nachrichten Kontext zu verleihen und zu kompensieren, was durch die nonverbale Kommunikation an Mimik, Gestik oder auch Tonfall verloren geht. Doch wie kommt das am Arbeitsplatz an? Die Antwort:
Subtile Signale wie Mimik, Körpersprache und Tonfall spielen bei der persönlichen Interaktion eine entscheidende Rolle für die Vermittlung von Absicht und Bedeutung. Schriftliche Kommunikation hingegen vermisst diese nonverbalen Hinweise und kann daher zu Fehlinterpretationen oder falschen Annahmen führen. Emojis versprechen Abhilfe und haben dementsprechend längst auch in die berufliche Kommunikation per E-Mail oder etwa Teams Einzug gehalten.
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