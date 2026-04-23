Warum Sie ein Lächeln im Job Kompetenz kosten kann

Ein Lächeln hier, ein Augenzwinkern dort und manchmal fließen sogar Tränen: Emojis haben sich als beliebtes Mittel etabliert, um schriftlichen Nachrichten Kontext zu verleihen und zu kompensieren, was durch die nonverbale Kommunikation an Mimik, Gestik oder auch Tonfall verloren geht. Doch wie kommt das am Arbeitsplatz an? Die Antwort: