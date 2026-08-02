Rekordjahr für Wespen! Feuerwehren im Dauereinsatz

Heuer ist ein Rekordjahr für Wespen: Der warme Frühling sorgte für einen Nest-Boom. Obst und offene Getränke locken Wespen an – 300.000 Menschen in Österreich reagieren allergisch auf Bienen- oder Wespengift. Die Feuerwehr wird oft gerufen, die „Krone“ machte einen Lokalaugenschein in Poggersdorf (Kärnten).
Der warme Start ins Jahr und ein außergewöhnlich milder Frühling haben heuer ideale Bedingungen für Wespen geschaffen. Die Jungköniginnen konnten früh mit dem Bau großer Nester beginnen und sich optimal vermehren. Experten sprechen deshalb von einem echten „Wespensommer“ – so viele Nester wie in diesem Jahr habe es schon lange nicht mehr gegeben. Für viele Menschen und Tiere kann das zur (tödlichen) Gefahr werden.
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