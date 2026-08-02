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Rekordjahr für Wespen! Feuerwehren im Dauereinsatz

Kärnten
02.08.2026 10:00
Josef Rumpold und die Feuerwehr Poggersdorf mit dem Wespenspray – es wird nur in Ausnahmefällen ...
Josef Rumpold und die Feuerwehr Poggersdorf mit dem Wespenspray – es wird nur in Ausnahmefällen verwendet.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Heuer ist ein Rekordjahr für Wespen: Der warme Frühling sorgte für einen Nest-Boom. Obst und offene Getränke locken Wespen an – 300.000 Menschen in Österreich reagieren allergisch auf Bienen- oder Wespengift. Die Feuerwehr wird oft gerufen, die „Krone“ machte einen Lokalaugenschein in Poggersdorf (Kärnten).

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Der warme Start ins Jahr und ein außergewöhnlich milder Frühling haben heuer ideale Bedingungen für Wespen geschaffen. Die Jungköniginnen konnten früh mit dem Bau großer Nester beginnen und sich optimal vermehren. Experten sprechen deshalb von einem echten „Wespensommer“ – so viele Nester wie in diesem Jahr habe es schon lange nicht mehr gegeben. Für viele Menschen und Tiere kann das zur (tödlichen) Gefahr werden.

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