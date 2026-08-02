29 Drogen- und Alkolenker nach Festival gestoppt

In den vergangenen Tagen fand eine großangelegte Schwerpunktaktion von Polizei und Zoll im Großraum Dornbirn statt. Im Fokus standen Überprüfungen rund um das Szene Openair in Lustenau. Die Beamten stellten dabei eine erschreckende Anzahl an Verstößen fest, von Suchtmitteln am Steuer bis zu technischen Mängeln.
Am vergangenen Wochenende haben Beamte der Bundespolizei und des Zolls im Umfeld des Szene Openairs eine großangelegte Überprüfungsaktion durchgeführt. Die Maßnahmen im Großraum Dornbirn zielten darauf ab, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und Fahrten unter Rauschmitteleinfluss konsequent zu verhindern.
Eine erschreckende Bilanz
Dabei wurden 29 beeinträchtigte Fahrzeuglenker gestoppt, 24 davon standen unter dem Einfluss von Suchtmitteln. Drei weitere waren alkoholisiert, zwei aufgrund von Müdigkeit und Medikamenten fahruntüchtig. Bei 22 Personen wurden illegale Drogen gefunden. An sechs Autos mussten wegen schwerer technischer Mängel die Kennzeichen abgenommen werden, in einem Fall lag Kennzeichenmissbrauch vor. Zudem wurden 15 Vormerkdelikte wegen ungesicherter Kindertransporte registriert.
Verständnis bei Festival-Besuchern
Die Exekutive konnte überdies zwei Personen ausforschen, nach denen aufgrund einer gerichtlichen Aufenthaltsermittlung gefahndet wurde. Sämtliche Delikte werden bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch und der jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaft zur Anzeige gebracht. Positiv: Laut den Einsatzkräften zeigten auffallend viele Verkehrsteilnehmer Verständnis für die großangelegten Kontrollen.
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