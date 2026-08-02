29 Drogen- und Alkolenker nach Festival gestoppt

Eine erschreckende Bilanz

Dabei wurden 29 beeinträchtigte Fahrzeuglenker gestoppt, 24 davon standen unter dem Einfluss von Suchtmitteln. Drei weitere waren alkoholisiert, zwei aufgrund von Müdigkeit und Medikamenten fahruntüchtig. Bei 22 Personen wurden illegale Drogen gefunden. An sechs Autos mussten wegen schwerer technischer Mängel die Kennzeichen abgenommen werden, in einem Fall lag Kennzeichenmissbrauch vor. Zudem wurden 15 Vormerkdelikte wegen ungesicherter Kindertransporte registriert.