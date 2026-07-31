Riesige Serverfarm auch in Nickelsdorf geplant?

Keine Pläne aber Anfragen

Eine offizielle Bestätigung für die Gerüchte gibt es nicht. Bürgermeister Gerhard Zapfl wollte nichts mehr dazu sagen. Seitens der Wirtschaftsagentur heißt es, man habe im gesamten Land Grundstücke für die Ansiedlung von Betrieben, auch in Nickelsdorf. Es gebe laufend Gespräche mit unterschiedlichen Interessenten. „Es gibt keinen umsetzungsreifen Plan für die Errichtung eines Großrechenzentrums“, wird erklärt. Lediglich die Netz Burgenland bestätigt, dass „mehrere Anfragen“ für Großrechenzentren vorliegen, ohne Details zu nennen. Aufgrund „zwingender regulatorischer Vorgaben“ könne man keine weiteren Informationen erteilen.