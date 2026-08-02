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Ronaldo und Georgina: Traumhochzeit auf Insel

Fußball International
02.08.2026 10:19
Cristiano Ronaldo heiratet Georgina Rodriguez.
Cristiano Ronaldo heiratet Georgina Rodriguez.(Bild: Krone KREATIV/instagram)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez läuten offenbar schon bald die Hochzeitsglocken! Nach der Verlobung im Sommer des vergangenen Jahres hat das Paar beschlossen, auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira zu heiraten.

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Wie lokale Medien sowie die „Sun“ berichten, ist die Kathedrale in Funchal, der Hauptstadt der Insel, für eine große Hochzeit am kommenden Samstag gebucht. Anschließend wird im Fünf-Sterne-Hotel Savoy Palace gefeiert. Es wird wohl eine Traumhochzeit, die keine Wünsche offenlässt.

Bereits die Verlobung der beiden hatte für jede Menge Aufsehen gesorgt. Auf Instagram präsentierte Georgina vor einem Jahr ihren beeindruckenden Diamantring und schrieb dazu: „Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben.“

Im Gucci-Store kennengelernt
Ronaldo (41), der auf Madeira aufgewachsen ist, und seine Georgina (32) sind seit zehn Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sich „CR7“ und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch gearbeitet hat.

Mittlerweile ziehen die beiden fünf Kinder auf, wovon zwei ihre leiblichen sind. Am Samstag folgt nun die Krönung ihrer Liebe ….

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