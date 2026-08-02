Drama um Vermissten: Senior tot in See entdeckt

Der 81-jährige Senior war bereits am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, mit seinem E-Bike zum Schwarzsee gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Pensionist dort – wie gewohnt – schwimmen gehen. Als er im Laufe des Tages nicht nach Hause zurückkehrte, erstattete seine Ehefrau bei der Polizei in Kitzbühel eine Abgängigkeitsanzeige.