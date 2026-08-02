Drama um Vermissten: Senior tot in See entdeckt

Drama um einen 81-jährigen Mann in Kitzbühel: Im Zuge einer großen Suchaktion konnte der als vermisst gemeldete Senior mitten in der Nacht von Einsatzkräften nur noch tot im Schwarzsee entdeckt werden. Die Ehefrau des Einheimischen hatte Stunden zuvor Alarm geschlagen.
Der 81-jährige Senior war bereits am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, mit seinem E-Bike zum Schwarzsee gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Pensionist dort – wie gewohnt – schwimmen gehen. Als er im Laufe des Tages nicht nach Hause zurückkehrte, erstattete seine Ehefrau bei der Polizei in Kitzbühel eine Abgängigkeitsanzeige.
Gegen 19 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte das E-Bike des Vermissten, das an einen Baum angelehnt war.
Ermittler von der Polizei
Große Suchaktion gestartet
Daraufhin wurde eine umfangreiche Suchaktion in die Wege geleitet. Im Einsatz standen die Wasserrettung, die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel, die Eurinos-Hundestaffel, die Diensthundestreife der Polizei sowie weitere Polizeikräfte. „Gegen 19 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte das E-Bike des Vermissten, das an einen Baum angelehnt war“, so die Ermittler.
Traurige Gewissheit um 1.15 Uhr
In der Nacht auf Samstag herrschte dann traurige Gewissheit: Die Wasserrettung fand den 81-Jährigen gegen 1.15 Uhr im nördlichen Uferbereich des Schwarzsees in einer Tiefe von rund 1,5 Metern. Der Mann wurde geborgen, der verständigte Sprengelarzt stellte den Tod fest.
Zur Klärung der genauen Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Obduktion des Verstorbenen an.
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