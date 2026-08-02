Wechsel-Verbot: Jetzt spricht der Salzburg-Trainer

Zabransky will nach Debüt „mehr“

Der 19-jährige Valentin Zabransky leistete seinen Beitrag, durfte bei seinem Ligadebüt in der Innenverteidigung durchspielen. „Er war nicht unbedingt ein Spieler, der ab dem ersten Trainingstag auf meinem Zettel stand, dass er einer für die Startelf ist. Umso mehr war ich überrascht, dass er so abgeklärt performt“, analysierte Salzburgs Coach. Der ÖFB-U21-Teamspieler freute sich über den gelungenen Auftritt. „Es war mein Traum, bei den Profis in der Startelf zu stehen, als ich in die Akademie gekommen bin. Ich denke, ich habe meine Chance genutzt. Jetzt will ich mehr.“ Die nächste Möglichkeit bietet sich am Donnerstag in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League ebenfalls zu Hause gegen Pafos.