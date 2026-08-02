Wechsel-Verbot: Jetzt spricht der Salzburg-Trainer

Die Personalie Edmund Baidoo sorgt in Salzburg für jede Menge Wirbel. Nach dem knappen 1:0-Sieg am Samstag gegen Hartberg fand auch Trainer Danny Röhl deutliche Worte.
Edmund Baidoo, der gerne zu Club Brügge gewechselt wäre, erhält von Red Bull Salzburg keine Freigabe. Weil er laut Sportchef Marcus Mann „zuletzt nicht so bei der Sache war“, wurde Baidoo gegen Hartberg sogar kurzerhand aus dem Kader gestrichen.
Röhl: „Müssen uns noch verstärken“
„Ich werde mit ihm das Gespräch suchen und bin überzeugt, dass er möglichst bald wieder klar ist“, sagte Röhl, der von den Qualitäten des Stürmers überzeugt ist.
Überzeugt ist er auch, dass sein Team auf dem Transfermarkt noch zuschlagen sollte, auch da Adam Daghim mit ziemlicher Sicherheit zu 1899 Hoffenheim wechseln wird. „Es gibt Positionen, wo wir uns noch verstärken müssen“, bekräftigte Röhl.
Zitterpartie gegen Hartberg
36:5-Schüsse aufs Tor, 19:2-Corner und mehr als 73 Prozent Ballbesitz: Der Sieg von Salzburg gegen Hartberg zum Start der neuen Bundesliga-Saison war absolut verdient. Röhl musste bei seinem ersten Kampf um Punkte mit dem Ex-Serienmeister trotz Überlegenheit bis zur Erlösung lange zittern.
„Zwei Siege, 8:1-Tore, das kann sich erst einmal sehen lassen“, bilanzierte Röhl. Den zweiten Pflichtspielsieg nach dem 7:1 im ÖFB-Cup in Oberwart fixierte aber „Joker“ Karim Konate erst in der 89. Minute per Kopf. „Das Tor war für alle eine Erleichterung, Karim wird es sicher helfen“, meinte Röhl. Das knappe Ergebnis war für ihn kein Problem. „Wir sind in allen Statistiken weit vorne. Die Mannschaft hat weitestgehend fehlerfrei gespielt. Die wichtigste Statistik ist, dass wir ein Tor mehr haben“, betonte der Deutsche. Damit das gelingt, sei zu Null zu spielen die Basis und „das Wichtigste“.
Zabransky will nach Debüt „mehr“
Der 19-jährige Valentin Zabransky leistete seinen Beitrag, durfte bei seinem Ligadebüt in der Innenverteidigung durchspielen. „Er war nicht unbedingt ein Spieler, der ab dem ersten Trainingstag auf meinem Zettel stand, dass er einer für die Startelf ist. Umso mehr war ich überrascht, dass er so abgeklärt performt“, analysierte Salzburgs Coach. Der ÖFB-U21-Teamspieler freute sich über den gelungenen Auftritt. „Es war mein Traum, bei den Profis in der Startelf zu stehen, als ich in die Akademie gekommen bin. Ich denke, ich habe meine Chance genutzt. Jetzt will ich mehr.“ Die nächste Möglichkeit bietet sich am Donnerstag in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League ebenfalls zu Hause gegen Pafos.
„Der Sieg gibt uns sehr viel Energie und Glauben an unsere Stärke. Die Atmosphäre in der Mannschaft ist hervorragend“, sagte Röhl, dessen Team zum 10. Mal in Folge einen Ligaauftakt ungeschlagen überstand. Eine Leistungssteigerung bezeichnete er allerdings für das Hinspiel gegen Pafos als „notwendig“. „Die nächsten Wochen werden hart, es geht Schlag auf Schlag, da werden wir jeden Spieler dringend brauchen“, unterstrich Röhl. Dazu zählt auch Edmund Baidoo ...
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