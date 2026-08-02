Nach Storno Ärger wegen Versicherung für Ehepaar

Eine Versicherung sollte ja dafür sorgen, dass man sich im Fall der Fälle sicher fühlt. Das dachte sich auch der Linzer Karl H. (86), als er gemeinsam für sich und seine Gattin (78) eine Reise buchte. Ende Mai sollte es nach Mallorca gehen. Und weil das Ehepaar eben auf Nummer sicher gehen wollte, schloss es eine Stornoversicherung ab – denn immerhin kostete die Reise fast 3500 Euro.