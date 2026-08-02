Frau (33) monatelang gefoltert und vergewaltigt

Wie „Sklavin“ gehalten

Das 33-jährige Opfer soll im Sommer 2025 obdachlos in der Stadt Soest gewesen sein. Im Juli soll sie in die Hände der mutmaßlichen Täter (allesamt deutsche Staatsbürger im Alter zwischen 15 und 29 Jahren) geraten sein. Sie sollen die Frau mit Essen und einer Übernachtungsmöglichkeit angelockt haben. Danach sollen sie sie über Monate in einem Reihenhaus misshandelt, vergewaltigt und erniedrigt haben. Die Ermittler betonen, dass sie wie eine „Sklavin“ gehalten wurde. Mit Handschellen soll sie im Keller des Hauses an ein Heizungsrohr gefesselt worden sein.