Die auf dem Schloss mit dem Keiler „tanzen“

Das Ziel, den Kreislauf den Gästen näherzubringen, die Arbeit hinter dem Naturprodukt zu zeigen, wurde auf Anhieb erreicht. Und weil alles so gut klappte, folgten der Rehtanz, Keilertanz und Hirschtanz. Die Gäste sitzen an einer Tafel in der Natur, bekommen die von namhaften Köchen zubereiteten Speisen serviert und erklärt, dazu gibt es Weine von bekannten Winzern, wobei diese und die Köche immer wechseln. Für heuer sind alle Tänze ausverkauft, die Termine für das nächste Jahr wurden bereits fixiert, Karten gibt es ab Mitte November 2026.