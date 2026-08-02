Die auf dem Schloss mit dem Keiler „tanzen“

Die Waldviertler Schlossherren Franziskus und Amelie Seilern erklären mit ihren Veranstaltungen auch den natürlichen Kreislauf. Warum das mit einem richtigen Tanz nur wenig zu tun hat.
Ein Tanz mit Tieren? – Das könnte man bei Veranstaltungen wie „Rehtanz“, „Keilertanz“, „Fischtanz“ oder „Hirschtanz“ vermuten. Das sind sie aber nicht – die Veranstaltungen von Schloss Litschau wollen den Kreislauf der Natur verständlich und erlebbar machen. Vielmehr „umtanzt“ man damit ein Thema und stellt es in vielen Facetten dar.
Franziskus Seilern und seine Gattin Amelie haben 2014 geheiratet und eine Familie gegründet. Mit vier Kindern wohnen sie nun im Schloss Litschau, 2021 sind sie in den Betrieb eingestiegen und haben den bisher reinen Forstwirtschaftsbetrieb erweitert: Teiche waren damals verpachtet, das im Forst erlegte Wild wurde praktisch ausschließlich an den Großhandel geliefert.
Großes Interesse an „Tanz-Veranstaltungen“
Unter der Marke „Schloss Litschau“ stieg die Familie Seilern nun in die Direktvermarktung ein. „Wild und Fische zu veredeln, war unser erklärtes Ziel“, betont Amelie Seilern im Gespräch mit der „Krone“. In einem nicht mehr benutzten Lipizzaner-Stall wurde in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Firmen ein Verarbeitungsbetrieb eingebaut. Noch im selben Jahr gab es den ersten „Fischtanz“, der sofort ausgebucht war.
Das Ziel, den Kreislauf den Gästen näherzubringen, die Arbeit hinter dem Naturprodukt zu zeigen, wurde auf Anhieb erreicht. Und weil alles so gut klappte, folgten der Rehtanz, Keilertanz und Hirschtanz. Die Gäste sitzen an einer Tafel in der Natur, bekommen die von namhaften Köchen zubereiteten Speisen serviert und erklärt, dazu gibt es Weine von bekannten Winzern, wobei diese und die Köche immer wechseln. Für heuer sind alle Tänze ausverkauft, die Termine für das nächste Jahr wurden bereits fixiert, Karten gibt es ab Mitte November 2026.
Produkte werden in Kooperation veredelt
„Wenn man zu einem Tanz kommt, dann kann man einen Betrieb wie unseren am besten verstehen“, meint Amelie Seilern. Darüber hinaus werden Wild und Fische vom Schloss Litschau nun bundesweit vermarktet, veredelte Produkte wie Schinken, Leberkäse, Bratwürste und Wurst werden in Kooperation mit Fleischermeistern hergestellt und auch im Hofladen jeden Samstag angeboten.
Hannes Ramharter
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