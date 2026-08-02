Wacht Europa jetzt endlich auf, Herr Knaus?

Gerald Knaus hat bereits 26 Interviews gegeben, als er am Samstagmorgen an seinem deutschen Mobiltelefon abhebt und sich auch für die „Krone“ noch unbegrenzt Zeit nimmt. Seine Stimme klingt vertraut, und obwohl er schon zehn Jahre in Berlin lebt, noch immer ein bisschen österreichisch. „Ich mache mir gerade Kaffee“, erzählt der Migrationsforscher, „die letzten 24 Stunden hatte ich relativ wenig Schlaf.“ Er sitzt in der Küche seiner Wohnung unweit der Berliner Mauer, an der Wand hängt ein Foto von Leopold Hawelka. „Zur Erinnerung an meine Jugend in Wien, und an die Buchteln um Mitternacht.“