Waldbrand bei S35: Steiles Gelände, harter Einsatz

Eine gute Nachricht: Der Brand am Hochanger ist gelöscht, um 9.17 Uhr wurde hier „Band aus“ gegeben. Ein weiteres Feuer dürfte durch den Regen in der Nacht ebenso erloschen sein. Oberhalb des Kaltenbachtunnels ist aber noch immer circa ein Hektar Wald betroffen. Die Kameraden kämpfen sich „durch steiles, felsiges Gelände“, so Gödl. Soweit wie möglich werden sie mit Fahrzeugen zum Einsatzort gebracht, das letzte Stück müssen sie aber zu Fuß zurücklegen.