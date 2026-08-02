Arbeit im Wandel: Der neue Kollege heißt KI

Immer mehr Vorarlberger Unternehmen setzen künstliche Intelligenz ein – vom Einkauf über die Buchhaltung bis zur Produktionsplanung. Sie spart Zeit, erkennt Zusammenhänge und macht Vorschläge. Doch je mehr sie weiß, desto wichtiger werden klare Spielregeln.
Der Einkäufer klickt auf seine Maus und wenige Sekunden später liegt der Preisvergleich auf dem Bildschirm. Die KI hat tausende frühere Bestellungen analysiert, Lieferzeiten verglichen, Reklamationen berücksichtigt und errechnet, welcher Lieferant derzeit das beste Gesamtpaket bietet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.