Wie sich Seniorenchef zu einem „KI-Profi“ mausert

„Man hört nie auf zu lernen!“ Das ist das Credo des Seniorchefs der Firma Prinz in Loosdorf, Bezirk Melk. Obwohl längst im Rentenalter, denkt Ingo Freithofnigg gar nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Nach wie vor ist er in dem Betrieb, der Sägemaschinen samt Zubehör herstellt, höchst aktiv.