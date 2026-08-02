Wie sich Seniorenchef zu einem „KI-Profi“ mausert

Künstliche Intelligenz ist nur etwas für die Jungen? Mitnichten. Der 86-jährige Ingo Freithofnigg aus Niederösterreich beweist genau das Gegenteil. Er sitzt nach wie vor im Büro seines Unternehmens – und nutzt begeistert die neue Technologie.
„Man hört nie auf zu lernen!“ Das ist das Credo des Seniorchefs der Firma Prinz in Loosdorf, Bezirk Melk. Obwohl längst im Rentenalter, denkt Ingo Freithofnigg gar nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Nach wie vor ist er in dem Betrieb, der Sägemaschinen samt Zubehör herstellt, höchst aktiv.
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