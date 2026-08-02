„Vergessener“ Österreicher heuert bei Kultklub an!

Sieben Mal in Folge sind sie von 2002 bis 2008 französischer Meister geworden, kein anderer Klub hat die Ligue 1 jemals über so einen langen Zeitraum dominiert – und genau dieses Olympique Lyon hat sich nun die Dienste des Tirolers Felix Bacher gesichert, eines in Österreich seit Jahren ein bisschen sehr unter dem Radar „fliegenden“ Verteidigers, eines regelrecht „vergessenen“ Austro-Legionärs ...