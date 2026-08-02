„Vergessener“ Österreicher heuert bei Kultklub an!

Sieben Mal in Folge sind sie von 2002 bis 2008 französischer Meister geworden, kein anderer Klub hat die Ligue 1 jemals über so einen langen Zeitraum dominiert – und genau dieses Olympique Lyon hat sich nun die Dienste des Tirolers Felix Bacher gesichert, eines in Österreich seit Jahren ein bisschen sehr unter dem Radar „fliegenden“ Verteidigers, eines regelrecht „vergessenen“ Austro-Legionärs ...
Zur Erinnerung: Leise, still, heimlich und in Österreich beinahe unbemerkt hatte sich der 25-Jährige in Portugal beim Erstligisten GD Estoril Praia einen hohen Stellenwert erarbeitet – einen derart hohen, sodass der 1,90 Meter große Bacher ins Visier des Spitzenklubs Olympique Lyon geriet.
Besonders interessant: Dank Platz 4 in der abgelaufenen Saison der Ligue 1 dürfen die Ost-Franzosen in der Champions-League-Quali aufspielen.
Vier Millionen Euro Ablöse
Bei Lyon unterschrieb Bacher, der vom 25. Juli 2024 an an der portugiesischen Atlantikküste engagiert gewesen war und in der abgelaufenen Saison keine einzige Spielminute verpasst hatte, einen Vertrag bis 2031.
„Das ist ein großartiger Moment für meine Familie und mich“, freut sich Bacher auf seine neue Aufgabe. Die Ablösesumme soll sich auf rund 4,3 Millionen Euro belaufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.