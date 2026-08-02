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Tief im Landesinneren

In einer Nacht: Russen fangen über 600 Drohnen ab

Ausland
02.08.2026 11:37
Schon am 24. Juli hatten ukrainische Drohnen ein Lagerhaus von Wildberries getroffen – damals in ...
Schon am 24. Juli hatten ukrainische Drohnen ein Lagerhaus von Wildberries getroffen – damals in der Nähe von St. Petersburg.(Bild: AFP/STRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Nacht auf Sonntag hat die russische Luftabwehr mehr als 600 ukrainische Drohnen abgewehrt. Hunderte Kilometer von der Grenze entfernt wurden zwei Menschen bei einer Drohnenattacke getötet und die Ukrainer griffen wieder ein Lagerhaus des „russischen Amazons“ an.

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Mehr als 635 ukrainische Drohnen wurden „abgefangen und zerstört“, erklärte das Ministerium im Onlinedienst Telegram. Die Behörden in der Region Saratow im Südwesten Russlands meldeten außerdem, dass bei einem ukrainischen Drohnenangriff zwei Menschen getötet worden seien.

Die Region liegt mehr als 700 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Regionalgouverneur Roman Busargin sprach den Familien der Todesopfer auf Telegram sein Beileid aus.

„Russisches Amazon“ brannte
Erneut attackierten ukrainische Drohnen außerdem ein Logistikobjekt des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries, diesmal in der Region Samara, wie das Unternehmen mitteilte. In der Folge sei ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gebe es nicht.

In sozialen Medien wurden erneut Videos des Vorfalls geteilt. Das „russische Amazon“ hat seinen Betrieb landesweit drosseln müssen, weil bereits ein beträchtlicher Teil der Lagerkapazitäten vernichtet wurde.

Das im Mai 2025 eröffnete Lagerzentrum in der Region Samara war darauf ausgelegt, im Vollbetrieb bis zu 120 Millionen Artikel zu lagern. Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb der letzten zwei Wochen mindestens 18 Angriffe auf Wildberries-Infrastrukturen durchgeführt.

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Fast viereinhalb Jahre nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine gibt es weiterhin keine konkreten Aussichten auf ein Ende der Gefechte. Beide Seiten verstärkten zuletzt ihre Luftangriffe. Dabei führt die ukrainische Armee zunehmend auch Angriffe tief im russischen Staatsgebiet aus. Kiew will mit den Angriffen Moskau zurück an den Verhandlungstisch zwingen.

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