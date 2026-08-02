„Von Land und Bund darf man sich nichts erwarten“

Kärntens Gemeindebundchef und Frantschach-St. Gertrauds Bürgermeister Günther Vallant spricht mit der „Krone“ über die finanziell schwierige Lage in den Gemeinden und was das letztendlich für die Kärntner bedeutet. Zudem ortet der SP-Politiker darin auch das Problem, dass sich immer weniger Menschen für politische Funktionen begeistern.
„Krone“: Als Bürgermeister und Präsident des Gemeindebundes kennen Sie die aktuelle Lage der Gemeinden genau. Wie würden Sie mit einem einzigen Wort die Situation beschreiben?
Günther Vallant: Schwierig.
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