Sony: Gewinnsprung dank PlayStation & Bildsensoren

Rückenwind erhofft sich der PlayStation-Hersteller von der für den 19. November geplanten Veröffentlichung des Videospiels „Grand Theft Auto VI“ von Take-Two. Analysten trauen dem Titel bis zum Jahresende Verkaufszahlen von 30 bis 35 Millionen Stück zu. Darüber hinaus dürfte Sony davon profitieren, dass die Xbox-Sparte des Rivalen Microsoft derzeit kürzertritt. Im Februar soll zudem der hauseigene Titel „God of War Laufey“ erscheinen. Die Sony-Aktie hatte im bisherigen Jahresverlauf vor Bekanntgabe der Zahlen acht Prozent an Wert verloren.