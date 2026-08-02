„The Sopranos“-Star Vincent Pastore (80) gestorben

Der US-Schauspieler Vincent Pastore ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Laut Medienberichten wurde der aus der Kultserie „The Sopranos“ bekannte Schauspieler tot in seiner Wohnung gefunden.
Der Agent von Pastores, Robert Attermann, bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Samstag, dass Pastore verstorben ist. Die Schauspiel-Legende soll Medienberichten zufolge tot in der eigenen Wohnung in New York gefunden worden sein. Davor soll sich Pastore mehrere Tage nicht bei Freunden, Familie und seinem Manager gemeldet haben. Laut dem US-Sender CBS News habe es keine Hinweise auf ein Verbrechen gegeben.
„Für mich ist der Verlust von Vinny eine zutiefst persönliche Angelegenheit“, sagte Attermann zu CBS News. Mehr als drei Jahrzehnte lang „hatte ich die Ehre, nicht nur seine bemerkenswerte Karriere mitzuerleben, sondern auch den unglaublichen Menschen, der er war“, fügte Pastores Agent hinzu.
„Der unvergessliche ,Big Pussy‘“
Pastore wurde vor allem wegen seiner Rolle als Salvatore „Big Pussy“ Bonpensiero in der Kultserie „The Sopranos“ bekannt. Der US-Schauspieler verkörperte den Mafioso, der Informant für die US-Bundepolizei FBI wird.
Pastore kam nur in 30 Episoden der Serie vor, insgesamt wurden bei HBO 86 Folgen ausgestrahlt. „Big Pussy“ starb schon in der zweiten Staffel, sein Tod gehört zu den bekanntesten Szenen der Serie. „Nicht ins Gesicht, ja?“, sagte er, bevor aus nächster Nähe auf ihn geschossen wurde. „Für die Welt wird er immer als der unvergessliche ,Big Pussy‘ in Erinnerung bleiben, aber für uns, die wir ihn kannten, war er so viel mehr“, sagte Attermann.
Pastore wurde 1946 im New Yorker Stadtteil Bronx geboren und stammt aus einer US-italienischen Familie. Während des Vietnam-Kriegs war er bei der US-Marine, außerdem war er Nachtclub-Besitzer. Erst danach begann seine Schauspielkarriere. Pastore trat in mehreren Filmen und Serien auf, bekannt wurde er aber durch seine Rolle in „The Sopranos“. Pastore trat außerdem in mehreren Realityshows auf, darunter „The Celebrity Apprentice“, die von US-Präsident Donald Trump moderiert wurde. Pastore hinterlässt seine Tochter Renee Pastore.
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