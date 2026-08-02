„The Sopranos“-Star Vincent Pastore (80) gestorben

Pastore kam nur in 30 Episoden der Serie vor, insgesamt wurden bei HBO 86 Folgen ausgestrahlt. „Big Pussy“ starb schon in der zweiten Staffel, sein Tod gehört zu den bekanntesten Szenen der Serie. „Nicht ins Gesicht, ja?“, sagte er, bevor aus nächster Nähe auf ihn geschossen wurde. „Für die Welt wird er immer als der unvergessliche ,Big Pussy‘ in Erinnerung bleiben, aber für uns, die wir ihn kannten, war er so viel mehr“, sagte Attermann.