„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“

Probleme konnten behoben werden

Seine Kollegin Susanne Höggerl ergänzte: „Deshalb können wir aktuell nur teilweise Einblendungen zeigen, also keine Namensinserts in Interviews.“ An der Behebung der technischen Panne werde gearbeitet, hieß es – was nach rund 13 Minuten auch von Erfolg gekrönt war.