„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“

Grafikpanne am Küniglberg! In der „ZiB 1“ des ORF am Donnerstagabend mussten die Zuseher großteils etwa auf Namensinserts verzichten. Grund dafür war eine Grafikpanne.
„Meine Damen und Herren, es ist uns unangenehm, aber heute müssen wir uns vorab entschuldigen“ – so startete Moderator Tobias Pötzelsberger die Sendung. Der Grund? „Ein Teil unseres Grafiksystems ist beschädigt, es gibt hier aktuell ein Problem mit einer großen Datenbank.“
Probleme konnten behoben werden
Seine Kollegin Susanne Höggerl ergänzte: „Deshalb können wir aktuell nur teilweise Einblendungen zeigen, also keine Namensinserts in Interviews.“ An der Behebung der technischen Panne werde gearbeitet, hieß es – was nach rund 13 Minuten auch von Erfolg gekrönt war.
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