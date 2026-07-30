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Das war der Grund

„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“

Medien
30.07.2026 19:48
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. Die Moderatoren Tobias Pötzelsberger und Susanne Höggerl mussten die unangenehme Nachricht vor laufender Kamera überbringen.(Bild: Screenshot/ORF)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Grafikpanne am Küniglberg! In der „ZiB 1“ des ORF am Donnerstagabend mussten die Zuseher großteils etwa auf Namensinserts verzichten. Grund dafür war eine Grafikpanne. 

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„Meine Damen und Herren, es ist uns unangenehm, aber heute müssen wir uns vorab entschuldigen“ – so startete Moderator Tobias Pötzelsberger die Sendung. Der Grund? „Ein Teil unseres Grafiksystems ist beschädigt, es gibt hier aktuell ein Problem mit einer großen Datenbank.“

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Probleme konnten behoben werden
Seine Kollegin Susanne Höggerl ergänzte: „Deshalb können wir aktuell nur teilweise Einblendungen zeigen, also keine Namensinserts in Interviews.“ An der Behebung der technischen Panne werde gearbeitet, hieß es – was nach rund 13 Minuten auch von Erfolg gekrönt war.

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