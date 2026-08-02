Kulturwandel bei Billa: Neue Kaufleute gesucht

Auf die Frage, ob sie den Schritt bereue, muss Eileen Payer beinahe lachen: „Nein, natürlich nicht!“ Vor knapp zwei Jahren wurde sie die erste Billa-Kauffrau in der Steiermark. „Ich hab davor als Marktleiterin bei Billa gearbeitet. Mein großer Traum war es aber immer, selbstständig zu sein.“