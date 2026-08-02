Kulturwandel bei Billa: Neue Kaufleute gesucht

Billa setzt verstärkt auf selbstständig geführte Filialen und sucht neue Kaufleute – es ist eine Zeitenwende beim Supermarktriesen. Die Zeiten der großen Expansion sind übrigens vorbei, dennoch werden in der Steiermark heuer wieder Millionen investiert.
Auf die Frage, ob sie den Schritt bereue, muss Eileen Payer beinahe lachen: „Nein, natürlich nicht!“ Vor knapp zwei Jahren wurde sie die erste Billa-Kauffrau in der Steiermark. „Ich hab davor als Marktleiterin bei Billa gearbeitet. Mein großer Traum war es aber immer, selbstständig zu sein.“
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