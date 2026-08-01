19 Feuerwehren kämpfen gegen einen Waldbrand

Ein zunächst gemeldeter Wiesenbrand hat sich am Samstagnachmittag aufgrund der anhaltenden Trockenheit, der hohen Temperaturen und des starken Windes rasch auf ein angrenzendes Waldstück ausgebreitet.
Um kurz vor 15 Uhr ging die Alarmierung bei den Einsatzkräften ein. Die Feuerwehr reagierte umgehend und erhöhte die Alarmstufe auf die in Oberösterreich höchstmögliche Stufe drei. Aktuell stehen 19 Feuerwehren im Großeinsatz, um die Flammen einzudämmen und eine weitere Ausbreitung auf das umliegende Gebiet zu verhindern.
Zur Unterstützung der Einsatzkräfte wurde ein Polizeihubschrauber angefordert, der die Brandbekämpfung aus der Luft unterstützt. Auch Anrainer helfen mit Güllefässern bei den Löscharbeiten. Über das genaue Ausmaß des Brandes sowie die Brandursache liegen derzeit noch keine Informationen vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.