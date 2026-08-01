19 Feuerwehren kämpfen gegen einen Waldbrand

Um kurz vor 15 Uhr ging die Alarmierung bei den Einsatzkräften ein. Die Feuerwehr reagierte umgehend und erhöhte die Alarmstufe auf die in Oberösterreich höchstmögliche Stufe drei. Aktuell stehen 19 Feuerwehren im Großeinsatz, um die Flammen einzudämmen und eine weitere Ausbreitung auf das umliegende Gebiet zu verhindern.