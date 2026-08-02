Infantino-Aus? Fünf Namen werden bereits gehandelt

FIFA statt UEFA?

Bis zum 18. November können Kandidaten ihre Bewerbungen für die Wahl zum FIFA-Präsidenten einreichen. Wer könnten die Herausforderer sein? Einer von ihnen ist Aleksander Ceferin (58). Der UEFA-Präsident und Rechtsanwalt aus Slowenien organisierte zuletzt den europäischen Widerstand gegen die Pläne der FIFA.