Einzigartiges Juwel am Traunsee zu verkaufen

Viele Villen zieren die Seen im Salzkammergut, darunter auch so manches historisches Herrenhaus. Doch diese eine Immobilie ist einzigartig: Die Villa Pantschoulidzeff in Traunkirchen – besser bekannt als „Russenvilla“, weil sie nach Plänen von Ringstraßenarchitekt Theophil von Hansen bis 1854 für die Tochter eines Fürsten aus dem heutigen Georgien erbaut wurde – thront auf dem Kalvarienberg über dem Ort.