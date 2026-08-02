Einzigartiges Juwel am Traunsee zu verkaufen

Historische Schlösser und Villen gibt es im Salzkammergut zu Hauf. Doch jetzt kommt eine ganz spezielle Immobilie auf den Markt: Die Villa Pantschoulidzeff, auch bekannt als „Russenvilla“ in Traunkirchen. Wer Interesse an dem Prachtstück und das nötige Kleingeld hat, sollte schnell zuschlagen.
Viele Villen zieren die Seen im Salzkammergut, darunter auch so manches historisches Herrenhaus. Doch diese eine Immobilie ist einzigartig: Die Villa Pantschoulidzeff in Traunkirchen – besser bekannt als „Russenvilla“, weil sie nach Plänen von Ringstraßenarchitekt Theophil von Hansen bis 1854 für die Tochter eines Fürsten aus dem heutigen Georgien erbaut wurde – thront auf dem Kalvarienberg über dem Ort.
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