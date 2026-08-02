Ehepaar geriet in Unwetter: Bergtour als Tortur

Rettung kam aus der Luft

Kurz vor 18 Uhr gab das Duo schließlich auf. Die Belgier setzten einen Notruf ab. Da sich das Ehepaar in schwer zugänglichem Gelände befand, wurde ein Notarzthubschrauber zur Bergung angefordert. Die Verletzten wurden nach erfolgter Rettung ins Landeskrankenhaus nach Hall in Tirol geflogen.