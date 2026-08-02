Bis Indien: „Wollen in jedem Land Spätzle kochen“

Am 6. September steigen Jojo Lins und Sammy Summer aufs Bike und radeln von Vorarlberg nach Indien. Die „Krone“ sprach mit den beiden über ihr Abenteuer im Namen der guten Sache – und über ihren Versuch, dabei einen neuen Weltrekord aufzustellen: nämlich in jedem Land die Vorarlberger Kässpätzle zu kochen.
Es ist ein beeindruckendes, wenngleich auch ambitioniertes und ein bisschen verrücktes Vorhaben – die „Spätzletour“. Die nackten Zahlen: In 300 Tagen wollen die beiden jungen Männer aus dem Vorarlberger Oberland auf ihren Rädern 15.000 Kilometer zurücklegen. Dabei durchqueren sie rund 20 Länder, meistern 85.000 Höhenmeter und sind Temperaturen von +40 Grad bis -20 Grad ausgesetzt. Doch die beiden wollen nicht nur für beeindruckende Statistiken sorgen – die Aktion hat einen weitaus tieferen Sinn.
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