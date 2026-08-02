Bis Indien: „Wollen in jedem Land Spätzle kochen“

Es ist ein beeindruckendes, wenngleich auch ambitioniertes und ein bisschen verrücktes Vorhaben – die „Spätzletour“. Die nackten Zahlen: In 300 Tagen wollen die beiden jungen Männer aus dem Vorarlberger Oberland auf ihren Rädern 15.000 Kilometer zurücklegen. Dabei durchqueren sie rund 20 Länder, meistern 85.000 Höhenmeter und sind Temperaturen von +40 Grad bis -20 Grad ausgesetzt. Doch die beiden wollen nicht nur für beeindruckende Statistiken sorgen – die Aktion hat einen weitaus tieferen Sinn.