Das kostet Familienausflug zum Villacher Kirchtag

„Mama darf ich das? Papa ich möchte das!“ – die Verlockungen und Wünsche der Sprösslinge bei einem Kirchtagsbesuch sind groß. Dementsprechend hoch auch die finanziellen Ausgaben. Wo in vielen Fällen zusätzlich auch Omas und Opas tatkräftig unterstützen. Die „Krone“ durfte Familie Holzfeind aus Villach-Land begleiten – für Mama Alice, Papa Jochen, Sohnemann Ilai und Tochter Zoé ist Kirchtag Pflicht. Dieses Mal ist auch Jakob dabei, der Freund des Teenager-Mädchens.