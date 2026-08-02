Schuss aus Wohnung verletzt 15-jährige Wienerin

Eine Gruppe von Mädchen traf sich am Samstagabend in einem Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien-Favoriten – dann fiel ein Schuss. Eine 15-Jährige wurde dabei verletzt. Ein Gleichaltriger Jugendlicher hatte von einer Wohnung aus auf sein Opfer geschossen.
Brisanter Vorfall in der Gudrunstraße im zehnten Wiener Gemeindebezirk: Die Freundinnen hielten sich abends im Innenhof auf, als der Arm der 15-Jährigen von einem Projektil getroffen wurde. Sie erlitt dabei eine blutende Verletzung.
Die alarmierten Polizisten befragten daraufhin Zeugen, es gelang schließlich, die Wohnung ausfindig zu machen, aus der der Schuss abgegeben wurde. Doch als die Beamten die Jugendlichen an dieser Adresse befragten, stritten die Burschen im Alter von 15 und 17 Jahren alles ab. „Beide verhielten sich zu Beginn der Amtshandlung unkooperativ“, heißt es dazu von der Exekutive.
15-Jähriger gab zu, auf Mädchen geschossen zu haben
Erst nach einer intensiven Befragung gaben die beiden schließlich zu, dass der 15-Jährige mit einem Luftdruckgewehr auf das Mädchen geschossen hatte. Warum er das tat, darüber schwieg er sich aus.
Waffenarsenal in Wohnung entdeckt
In der Wohnung wurde ein regelrechtes Waffenarsenal gefunden: Neben dem Luftdruckgewehr konnten mehrere Kampfmesser, Schlagstöcke und ein Würgedraht sichergestellt werden. Die beiden Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen.
Das junge Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ein „Diabolo“-Eisengeschoss wurde dort aus der Wunde des Mädchens entfert und sichergestellt.
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