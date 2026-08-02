Schuss aus Wohnung verletzt 15-jährige Wienerin

Die alarmierten Polizisten befragten daraufhin Zeugen, es gelang schließlich, die Wohnung ausfindig zu machen, aus der der Schuss abgegeben wurde. Doch als die Beamten die Jugendlichen an dieser Adresse befragten, stritten die Burschen im Alter von 15 und 17 Jahren alles ab. „Beide verhielten sich zu Beginn der Amtshandlung unkooperativ“, heißt es dazu von der Exekutive.