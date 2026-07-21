Ein übles Polit-Sittenbild im Scheinwerferlicht

Doch was ist das im Gegensatz zum Treiben des Wiener Wirtschaftskammer-Bosses und hochrangigen ÖVP-Funktionärs Walter Ruck? Der mauschelt, wie nun aus der „Krone“ vorliegenden Protokollen schwarz auf weiß ersichtlich, offenbar noch viel heftiger. Dazu fiel dem Kanzler und ÖVP-Chef zunächst nichts ein, so wie er Wöginger bis zuletzt verteidigte.