Geheim-Investoren bauen Luxusanlage direkt am See

Seezugang, Ruhe, höchster Komfort: Alle Stücke spielt eine geplante Wohnanlage mit elf Einheiten am Millstätter See. Der Kaufpreis beginnt bei 1,1 Millionen Euro. Der Baustart steht kurz bevor, Investoren halten sich jedoch bedeckt.
Direkt am idyllischen Westufer in Seeboden am Millstätter See entsteht eine exklusive Luxus-Wohnanlage mit eigenem Steg, direktem Seezugang und großzügiger Freifläche, die regelrecht einer gepflegten Parkanlage ähnelt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.