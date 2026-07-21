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Geheim-Investoren bauen Luxusanlage direkt am See

Kärnten
21.07.2026 05:00
Dieses Luxus-Projekt wird demnächst am Millstätter See umgesetzt.
Dieses Luxus-Projekt wird demnächst am Millstätter See umgesetzt.(Bild: amaviamsee.at)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Seezugang, Ruhe, höchster Komfort: Alle Stücke spielt eine geplante Wohnanlage mit elf Einheiten am Millstätter See. Der Kaufpreis beginnt bei 1,1 Millionen Euro. Der Baustart steht kurz bevor, Investoren halten sich jedoch bedeckt.

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Direkt am idyllischen Westufer in Seeboden am Millstätter See entsteht eine exklusive Luxus-Wohnanlage mit eigenem Steg, direktem Seezugang und großzügiger Freifläche, die regelrecht einer gepflegten Parkanlage ähnelt.

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