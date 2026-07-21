Jugendbanden: Bezirke schlagen jetzt Alarm

Es sind Szenen, die viele Wiener mittlerweile leider nur allzu gut kennen: Jugendliche pöbeln Passanten an, schlagen zu, berauben Gleichaltrige, oder liefern sich wilde Verfolgungsjagden auf E-Scootern. Immer öfter stehen dabei Kinder unter 14 Jahren im Mittelpunkt – also strafunmündige Täter, gegen die das Strafrecht kaum greift. Sie kommen ohne Strafe davon, eben weil sie zu jung sind.