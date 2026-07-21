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Wirbel in Leobersdorf

Nach Bereicherungsvorwurf nun doch keine Umwidmung

Niederösterreich
21.07.2026 05:00
Narbesgruber und Krismer kämpfen weiter, damit nicht noch mehr Grünflächen in Leobersdorf dem ...
Narbesgruber und Krismer kämpfen weiter, damit nicht noch mehr Grünflächen in Leobersdorf dem Flächenfraß zum Opfer fallen.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, Christian Husar)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Nach Kritik an Bürgermeister Andreas Ramharter, einem alten Parteifreund satten Gewinn durch Umwidmung zu verschaffen, wird in Leobersdrof (NÖ) jetzt doch nicht umgewidmet. Andere Fragen bleiben aber weiterhin offen.

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Nach heftiger Kritik an den Umwidmungsplänen und einem möglichen Grundstücksdeal zwischen dem jetzigen Besitzer Christian Mayer und Bürgermeister Andreas Ramharter ist die geplante Umwidmung der Mayerwiese, einer ehemaligen Hochwasserschutzfläche, vorerst vom Tisch.

Kurz zur Vorgeschichte: Ramharter wird vorgeworfen, dem früheren Gemeinderat seiner Liste, Christian Mayer, durch eine Umwidmung auf Bauland und Rückkauf durch die Gemeinde einen erheblichen Wertzuwachs zu ermöglichen. Die Fläche war zuvor im Besitz des Triesting-Wasserverbandes und wurde Ende 2024 an den ursprünglichen Eigentümer, Christian Mayer, zurückverkauft.

Zitat Icon

Ein Ansatz, um Geldmittel für die Gemeindekasse zu lukrieren, ist aktive Bodenpolitik. Daher möchten wir das Grundstück kaufen, bevor Spekulanten es tun.

Bürgermeister Andreas Ramharter

Bild: Doris Seebacher

Bürgermeister Ramharter weist die Vorwürfe zurück und verweist auf bestehende Rückgabevereinbarungen. Außerdem werde die Fläche für den Hochwasserschutz nicht mehr benötigt. „Die Gemeinde möchte das Grundstück kaufen, bevor Spekulanten den Wert in die Höhe treiben“. Und: „Es geht nicht darum, Mayer etwas zu vergolden, sondern strategisch wertvolle Flächen in der Gemeinde zu halten“. Außerdem habe es sich bei der Umwidmung nur um 17 Prozent der gesamten Fläche gehandelt. 

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Für die Opposition ist diese Nicht-Umwidmung zwar ein Erfolg – viele Fragen seien aber weiterhin ungeklärt, auch bei anderen Umwidmungsplänen.  Umweltgemeinderätin Jasmin Narbeshuber von der Partei  „Leobersdorf JETZT“ und Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen NÖ, beschäftigen sich schon seit Längerem damit, ob all diese Umwidmungen und geplanten Verbauungen notwendig sind und ob dabei nicht auch Schlupflöcher ausgenutzt werden. Und sie verlangen weiterhin Antworten auf viele offene Fragen. 

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