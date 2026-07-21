Nach Bereicherungsvorwurf nun doch keine Umwidmung

Für die Opposition ist diese Nicht-Umwidmung zwar ein Erfolg – viele Fragen seien aber weiterhin ungeklärt, auch bei anderen Umwidmungsplänen. Umweltgemeinderätin Jasmin Narbeshuber von der Partei „Leobersdorf JETZT“ und Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen NÖ, beschäftigen sich schon seit Längerem damit, ob all diese Umwidmungen und geplanten Verbauungen notwendig sind und ob dabei nicht auch Schlupflöcher ausgenutzt werden. Und sie verlangen weiterhin Antworten auf viele offene Fragen.