Nach Besuch im Zirkus wartete Besitzstörungsklage

Der Zirkus ist in der Stadt! Diese Gelegenheit wollte eine Familie Ende April nutzen, um einen gemeinsamen Ausflug mit der kleinen Enkeltochter und der Oma zu machen. Die Vorfreude auf die Zirkustiere, die Akrobaten und Clowns war schon groß. Die Anreise mit den zwei Autos war problemlos. Geparkt wurde auf der Wiese, auf der auch das große Zelt sowie die Lkw und Wohnwägen des Zirkus standen. Viele andere Besucher hatten sich dort schon zuvor eingeparkt. Bei der gelungenen Vorstellung fühlte man sich gut unterhalten und fuhr anschließend wieder nach Hause.