Bis zu 27 Grad treffen auf Regen im Bergland

Sonnenbrille oder Regenschirm? Am Dienstag könnte in Österreich je nach Region beides zum Einsatz kommen. Während sich der Osten über viel Sonne und bis zu 27 Grad freuen darf, wird es im Bergland und im Süden im Tagesverlauf zunehmend unbeständig.
Denn der Dienstag beginnt in weiten Teilen Österreichs mit viel Sonnenschein. Besonders im Westen und Süden zeigt sich der Himmel zunächst häufig nahezu wolkenlos. Die Frühtemperaturen liegen zwischen sieben und 16 Grad.
Im Bergland wird es unbeständig
Im Laufe des Vormittags bilden sich mehr Wolken. Besonders von Osttirol über Salzburg und Kärnten bis in die Steiermark sind am Nachmittag einzelne Regenschauer und Gewitter möglich. Vereinzelt kann es auch nördlich des Alpenhauptkamms nass werden.
Im Osten wird es am wärmsten
Am freundlichsten bleibt es abseits der Berge. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus West bis Nord erreichen die Temperaturen 22 bis 27 Grad – am wärmsten wird es im Osten.
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