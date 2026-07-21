Selbstfahren: Traum für zig Tesla-Fahrer geplatzt

Alles nur leere Versprechungen?

Keine billige Angelegenheit; das kostete nämlich über 6000 Euro extra. Und selbstfahrende Autos waren da freilich noch lange nicht in Sicht und auch bis heute in Österreich nicht zugelassen. Doch das Versprechen: Sollte sich das ändern, reicht ein einfaches Software-Update und die Hände können vom Lenkrad bleiben. Ganz so einfach scheint es jetzt aber doch nicht zu sein.