Frage des Liegens: Rücken, Seite oder Chaos-Modus?

Die Matratze bildet das Fundament. Ist sie zu hart, können vor allem in Seitenlage Schulter und Hüfte nicht ausreichend einsinken. Es entstehen Druckpunkte und ein seitlicher Knick der Wirbelsäule. Ist sie dagegen zu weich, sinkt vor allem das Becken zu stark ab, was zu einem „Durchhängen“ der Lendenwirbelsäule führt. Beides kann zu nächtlichen Mikrospannungen führen, die sich in der Früh als Rücken‑ oder Hüftschmerzen bemerkbar machen. Mittelfeste, gut zonierte Modelle schneiden in Untersuchungen übrigens am besten ab – besonders bei Seiten‑ und Rückenschläfern.