Zu zweit oder alleine schlafen – was ist besser?

Kein Wunder also, dass immer mehr Paare über getrennte Schlafzimmer nachdenken. Diese sogenannte „Sleep-Divorce“ („Schlafscheidung“) hat nichts mit Liebesentzug und schon gar nichts mit einer „echten“ Scheidung zu tun – sondern mit besserer Schlafqualität. Und die ist bekanntlich die Basis für gute Laune und ausgeruht sein am nächsten Tag. Eine solche „Schlafscheidung“ soll sogar auch schon etliche Ehen gerettet haben.