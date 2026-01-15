Im Schlafzimmer darf es nicht zu „heiß“ hergehen!

Das Schlafzimmer ist eine Wohlfühloase, eine geschützte Zone für Körper und Psyche. Hier sollten wir geistig „herunterfahren“ und abschalten können. Und was machen viele von uns? Wir parken Laptop, Bürosessel und ungelöste To-do-Listen direkt neben dem Kopfpolster. Und auch die Ausstattung könnten viele von uns schlaffreundlicher gestalten. Wir verraten Ihnen, wie es besser geht.