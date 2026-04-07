Sonnencreme im Test: Teuerstes Produkt enttäuscht

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat zwölf Sonnencremen für das Gesicht mit Lichtschutzfaktor 50 und 50+ getestet. Demnach bieten alle Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung und damit bei entsprechender Anwendung auch gegen Sonnenbrand. Der Preis und die Marke sagen wenig über die Qualität aus.
Mit 64 von 100 Punkten und einem Preis von 4,96 Euro pro 50 Milliliter überzeugte das Erzeugnis einer Supermarkt-Eigenmarke: „Sun Kiss Sensitive Sonnenfluid Gesicht & Dekolleté“ von Spar ist Gewinner der Kategorie „gut & günstig“. Die mit Abstand teuerste Sonnencreme, mit einem Preis von 42 Euro für 50 Milliliter, enttäuschte hingegen: Sie schnitt in dieser Kategorie nur durchschnittlich ab. Neben dem Preis flossen Kriterien wie die Textur, der Geruch und die Verteilbarkeit ein.
Bei der Verpackung orten die Konsumentenschützerinnen und Konsumentenschützer überall Verbesserungspotenzial: Unnötige Überverpackungen könnten leicht vermieden werden, hieß es. Das Beispiel einer Pumpflasche von der Marke Eucerin zeige, dass sehr geringe Restmengen im Behälter durchaus möglich seien.
Kauf speziell für Gesicht nicht nötig
Insgesamt schnitten neun Produkte gut und drei durchschnittlich ab. Gesichtssonnencremen zeichnen sich durch weniger starken Duft, weniger fettige Textur und zusätzliche Inhaltsstoffe, etwa zur Feuchtigkeitsversorgung der Haut, aus. Generell sei aber der Kauf eines Produkts speziell für das Gesicht nicht notwendig. So könnten etwa herkömmliche Sonnencremen bedenkenlos auf das Gesicht aufgetragen werden, teilte der VKI mit. Entscheidend sei die Menge. Für das Gesicht soll ein Teelöffel Creme verwendet werden, damit die angegebene Schutzwirkung erzielt wird.
Zu Lichtschutzfaktor 50 sollten vor allem Kinder und Menschen mit hellen Hauttypen greifen. In Österreich können wir laut Prognosen bis einschließlich Donnerstag mit Sonnenstunden rechnen, danach wird es laut UBIMET-Prognose wieder wechselhaft.
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