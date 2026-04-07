Sonnencreme im Test: Teuerstes Produkt enttäuscht

Kauf speziell für Gesicht nicht nötig

Insgesamt schnitten neun Produkte gut und drei durchschnittlich ab. Gesichtssonnencremen zeichnen sich durch weniger starken Duft, weniger fettige Textur und zusätzliche Inhaltsstoffe, etwa zur Feuchtigkeitsversorgung der Haut, aus. Generell sei aber der Kauf eines Produkts speziell für das Gesicht nicht notwendig. So könnten etwa herkömmliche Sonnencremen bedenkenlos auf das Gesicht aufgetragen werden, teilte der VKI mit. Entscheidend sei die Menge. Für das Gesicht soll ein Teelöffel Creme verwendet werden, damit die angegebene Schutzwirkung erzielt wird.