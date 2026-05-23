Lilli greift mit Emotionen und neuer Vorhand an

„Es war im letzten Jahr mein großes Ziel, dass ich heuer hier dabei sein werde“, sagt Tagger, die seither auf der großen Tour Fuß gefasst hat, seit einigen Wochen sogar schon in den Top 100 steht, daher eben auch fix für das Hauptfeld der French Open qualifiziert war. Und damit auch mehr ins Visier der Gegnerinnen geraten ist. „Mittlerweile kennen mich mehrere Spielerinnen etwas besser, da hatte ich es am Anfang noch etwas leichter“, weiß die Osttirolerin.