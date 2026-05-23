Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei den French Open

Lilli greift mit Emotionen und neuer Vorhand an

Tennis
23.05.2026 13:05
2025 holte Lilli Tagger in Paris den Juniorinnen-Titel.
2025 holte Lilli Tagger in Paris den Juniorinnen-Titel.(Bild: AP/Lindsey Wasson)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Vor einem Jahr stürmte Lilli Tagger mit dem Juniorinnen-Titel bei den French Open auf die große Tennisbühne. Ein Jahr später darf sie am Sonntag dort, inzwischen als Top-100-Spielerin, ihre Grand-Slam-Premiere feiern. „Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht“, ist Taggers Vorfreude riesig.

0 Kommentare

Bei der Rückkehr nach Roland Garros, da seien natürlich im Kopf die Momente vom Vorjahr hochgekommen. „Das sind so tolle Erinnerungen“, lächelt die 18-Jährige, die aber den Fokus in erster Linie nur nach vorne richten will. Auf Sonntag, 11 Uhr, wenn sie auf Court 9 gegen die Weltranglisten-32. Wang Xinyu aus China ihr erstes Grand-Slam-Match absolvieren wird.

Lilli arbeitete zuletzt viel an der Vorhand.
Lilli arbeitete zuletzt viel an der Vorhand.(Bild: Upper Austria Ladies/Alex Scheuber)

„Es war im letzten Jahr mein großes Ziel, dass ich heuer hier dabei sein werde“, sagt Tagger, die seither auf der großen Tour Fuß gefasst hat, seit einigen Wochen sogar schon in den Top 100 steht, daher eben auch fix für das Hauptfeld der French Open qualifiziert war. Und damit auch mehr ins Visier der Gegnerinnen geraten ist. „Mittlerweile kennen mich mehrere Spielerinnen etwas besser, da hatte ich es am Anfang noch etwas leichter“, weiß die Osttirolerin. 

Jüngste Debütantin seit Paszek
Natürlich feilt Tagger, die Österreichs jüngste Grand-Slam-Debütantin seit Tamira Paszek 2007 ist, selbst unermüdlich daran, ihr Spiel weiterzuentwickeln. „Das ist immer das Hauptziel, daher ist für mich sogar das Ergebnis weniger wichtig“, meint Lilli, die zuletzt vor allem an ihrer Vorhand gearbeitet hat. „Wir haben den Grip etwas umgestellt, damit das eine noch größere Waffe wird.“

Taggers Trainerin Francesca Schiavone holte 2010 den Titel in Paris.
Taggers Trainerin Francesca Schiavone holte 2010 den Titel in Paris.(Bild: GEPA)

Zudem arbeitet Lilli, die ihn Paris von ihrem Trainergespann Francesca Schiavone und Lorenzo Frigerio sowie einem Fitnesstrainer betreut wird, vor allem an der mentalen Spielvorbereitung und dem Matchplan. „Das Schöne ist, dass es noch einige Sachen gibt, die ich dazulernen kann.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
23.05.2026 13:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
164.292 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
117.112 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
102.156 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1051 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
898 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
616 mal kommentiert
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf