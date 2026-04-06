Sonne, dann Regen: April eröffnet Gewittersaison!

Der April zeigt gleich zu Beginn, dass er macht, was er will: Am Sonntag erst strahlender Sonnenschein, dann kräftige Regenschauer und Blitze am Himmel – die Gewittersaison ist damit offiziell eröffnet! Nach weiteren sonnigen und milden Tagen – besonders im Westen – schlägt der April am Freitag wieder unberechenbar zu ...
Noch am Ostersonntag fühlte sich das Wetter fast schon nach Sommer an: Tagsüber kletterten die Temperaturen hoch hinauf, bevor am Abend ein Gewitter über Österreich zogen. Von Vorarlberg bis ins östliche Flachland krachte es, in Horn wurde sogar eine Böe von 95 km/h gemessen. Die Meteorologen der uwz (Österreichische Unwetterzentrale) sprechen von einem klaren Auftakt der Gewittersaison.
Der Montag startet zunächst sonnig in Teilen des Südens, Südostens und im äußersten Westen. In weiten Teilen Österreichs dominieren aber noch Wolkenfelder, besonders entlang der Alpennordseite sind einzelne Regenschauer möglich. Ab dem Nachmittag lockern die Wolken auf, die Sonne zeigt sich wieder. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 23 Grad, am wärmsten ist es im Süden und Südosten.
Auch die kommenden Tage bleiben spannend: Dienstag gibt es zunächst Wolken im Bergland und im Südosten, später gewinnt die Sonne die Oberhand. Mittwoch und Donnerstag stehen unter Hochdruckeinfluss mit viel Sonne und milden Temperaturen von bis zu 23 Grad– perfekt für einen Spaziergang oder eine Runde im Freien.
Doch Vorsicht: Am Freitag zieht von Nordwesten ein kleines Tief heran. Regen, Wolkenfelder und lebhafter Westwind sorgen für einen abrupten Wetterumschwung. Die Höchstwerte fallen auf 10 bis 15 Grad – der April beweist einmal mehr seine unberechenbare Seite.
Sonnenhungrige sollten die milden Stunden am Montag bis Donnerstag nutzen, bevor das wechselhafte Aprilwetter am Wochenende wieder die Oberhand gewinnt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.