Sonne, dann Regen: April eröffnet Gewittersaison!

Der Montag startet zunächst sonnig in Teilen des Südens, Südostens und im äußersten Westen. In weiten Teilen Österreichs dominieren aber noch Wolkenfelder, besonders entlang der Alpennordseite sind einzelne Regenschauer möglich. Ab dem Nachmittag lockern die Wolken auf, die Sonne zeigt sich wieder. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 13 und 23 Grad, am wärmsten ist es im Süden und Südosten.