Extremläufer könnten anfälliger für Darmkrebs sein

Enorme Anstrengung kann gefährlich sein

Ultraläufe oder mehrere Marathons pro Jahr stellen jedoch eine ganz andere Herausforderung dar, sagte Cannon. Durch die enorme Anstrengung „beginnt der Körper, das Blut vom Darm wegzuleiten“, erklärte der Onkologe, das Blut werden stattdessen besonders in die Beine gelenkt. Durch die Unterversorgung mit Blut und Sauerstoff können die Zellen im Darm absterben, und die Darmschleimhaut durchlässig werden. Entzündungen und Darmreizungen sind häufige Folgen. Die Zellen im Darm können sich dann rasant vermehren, was das Risiko von Mutationen und langfristig von Polypen und Krebs erhöhen würde, so Cannon.