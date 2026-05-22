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Ebola-Ausbruch:

Wettlauf gegen Zeit – Kapazitäten problematisch

Ausland
22.05.2026 12:19
Ebola-Epidemie im Kongo: Kampf gegen Ausbreitung in Nachbarländer.
Ebola-Epidemie im Kongo: Kampf gegen Ausbreitung in Nachbarländer.(Bild: AFP/SEROS MUYISA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hunderte von Verdachtsfällen und immer mehr bestätigte Infektionen: Eine Woche nach Bekanntgabe des Ebola-Ausbruchs im Kongo befinden sich Experten, Gesundheitspersonal und Helfer im Wettlauf gegen die Zeit. Denn es steigt die Sorge vor einer Ausbreitung in die Nachbarländer. 

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„Es kommt jetzt darauf an, rasch Isolier- und Behandlungskapazitäten an unterschiedlichen Orten einzurichten“, sagt Maximilian Gertler, Epidemiologe der Berliner Charité und für Ärzte ohne Grenzen (MSF) bereits mehrfach im Ebola-Einsatz in Afrika.

Fragile Sicherheit in Konfliktregion
Doch wegen der fragilen Sicherheit in der Konfliktregion und logistischer Anforderungen im zweitgrößten Land Afrikas sei gerade dies sehr kompliziert. „Wir schicken gerade viele Mitarbeitende mit Erfahrung in Ebola-Ausbrüchen in die betroffenen Regionen, um die bestehenden Teams zu unterstützen“, so Gertler über das Vorgehen von MSF. Parallel dazu müsse medizinisches Personal ausgebildet und in den Einsatz gebracht werden.

Der bewaffnete Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Ruanda verschärft ...
Der bewaffnete Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und Ruanda verschärft aktuell den Kampf gegen einen schweren Ebola-Ausbruch.(Bild: AFP/SEROS MUYISA)

Immerhin gelte für den Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo: In der Region gibt es viele Erfahrungen mit Ebola. „Kein Land auf der Welt hat so viele dieser Ausbrüche gehabt“, betont Gertler.

Vorhandene Strukturen mangelhaft
Die Größe der betroffenen Region, die an Uganda und den Südsudan grenzt, und das Ausmaß der Epidemie eine Woche nach der offiziellen Bekanntgabe durch die Gesundheitsbehörden stellen eine enorme logistische Herausforderung dar. Dabei kann nicht unbedingt auf vorhandene Strukturen gesetzt werden. Der Kongo ist ein riesiges Land, fast siebenmal so groß wie Deutschland, und viele Gebiete sind wenig entwickelt und von großer Armut geprägt. „Man muss alles selbst organisieren, auch den Diesel für die Generatoren“, so Gertler. „Dafür haben wir Notfalllager in verschiedenen Orten der Region, in Kinshasa, in Kisangani und anderen Orten.“

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Man muss alles selbst organisieren, auch den Diesel für die Generatoren.

Maximilian Gertler, Epidemiologe der Berliner Charité und für Ärzte ohne Grenzen (MSF)

„Gegenwärtig ist Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel dabei, tonnenweise Schutzausrüstung und logistisches Material wie Generatoren, Kühlgeräte und natürlich zusätzliches Personal in die Region zu bringen, um zusätzliche Zentren aufzubauen“, erläutert der Berliner Mediziner. Teams seien unterwegs in größeren Städten wie Bunia, Butembo oder Goma, um Orte für die Errichtung solcher Zentren zu identifizieren.

Experten sind alarmiert über die schnelle Ausbreitung und hohen Verdachtszahlen.
Experten sind alarmiert über die schnelle Ausbreitung und hohen Verdachtszahlen.(Bild: AFP/SEROS MUYISA)

Vorbereitete Ebola-Kits
Derzeit mobilisiert Ärzte ohne Grenzen zudem Logistik aus der Hauptstadt Kinshasa, aus dem Nachbarland Uganda und auch aus Europa. Die Organisation verfügt über vorbereitete Ebola-Kits. Die kann man sich vorstellen wie Container mit vorbereiteter Packliste, die in Lagerhäusern von Ärzte ohne Grenzen deponiert sind – zum Beispiel in Kinshasa, aber auch in Bordeaux und Brüssel, und die direkt ins Gebiet geflogen werden können. Darin sind Schutzausrüstung, Betten, Zelte, Matten, Infusionen, aber auch logistisches Material wie Generatoren, Computer und dergleichen mehr, um vor Ort die Arbeit direkt aufnehmen zu können.

(Bild: AFP/JOSPIN MWISHA)

Ständig neue Verdachtsfälle – Isolierkapazitäten teils erschöpft
Dabei sind mancherorts die bestehenden Kapazitätsgrenzen bereits erreicht. „Im Moment hören wir von vielen unserer Teams und anderen Gesundheitseinrichtungen, dass sich bei ihnen ununterbrochen Verdachtsfälle vorstellen, für die keine Isolierkapazitäten vorhanden sind“, sagt Gertler, der in ständigem Austausch mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort steht. „Dann steht für diese Patienten unter Umständen keine Behandlung zur Verfügung. Außerdem besteht natürlich die Möglichkeit, dass diese Infizierten weitere Infektionen auslösen.“

„Die kommenden Tage sind entscheidend“
Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) ist angesichts des schnellen Anstiegs der Verdachtsfälle besorgt. „Der Ausbruch breitet sich rasant in Gebieten aus, deren Gesundheitssysteme ohnehin schon schwach sind und in denen häufig Grenzübertritte stattfinden“, so Ariel Kestens von der IKRK-Delegation in Kinshasa. „Jetzt ist schnelles Handeln und die enge Zusammenarbeit mit den Gemeinden von höchster Priorität, denn die kommenden Tage sind entscheidend.“

Flammen und Rauch steigen aus einem Ebola-Behandlungszentrum in Rwampara (Kongo) auf.
Flammen und Rauch steigen aus einem Ebola-Behandlungszentrum in Rwampara (Kongo) auf.(Bild: AP/Dirole Lotsima Dieudonne)

Kontaktverfolgung und Aufklärungskampagnen
Die Behandlung von Ebola-Patienten und die Isolierung von Verdachtsfällen sind nur eine Säule im Kampf gegen die Epidemie – und dabei sehr personal- und materialaufwändig. Um die Ausbreitung von Ebola einzudämmen, sind aber auch die Teams sogenannter Contact Tracer wichtig. Sie identifizieren die Infektionsketten, also die Kontaktpersonen von bekannten Fällen. Diese Personen werden registriert, in einer Datenbank erfasst und idealerweise jeden Tag kontaktiert, um festzustellen, ob sie gesund sind.

Solange sie gesund sind, sind die Kontaktpersonen, etwa Familienangehörige, nicht ansteckend bei normalem Umgang. „Aber bei Fieber müssen sie schleunigst und unter sicheren Bedingungen in ein Isolations- und Behandlungszentrum gebracht werden“, so Gertler. Die Kontaktpersonen müssen nach ihrem letzten Kontakt mit einem Ebola-Patienten 21 Tage lang nachverfolgt werden.

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Wichtig ist außerdem die Gesundheitsaufklärung für die örtliche Bevölkerung. Hierfür sind derzeit Freiwillige des kongolesischen Roten Kreuzes im Einsatz. Sie gehen in den besonders betroffenen Regionen von Tür zu Tür und klären über die Verbreitung von Ebola. Auch über ein Rundfunkprogramm der Organisation werden Ratschläge zu Symptomen erteilt – und nicht zuletzt dazu aufgerufen, bei Verdachtsanzeichen schnell Hilfe zu suchen.

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