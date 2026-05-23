So emotional verabschiedet sich Mbappe von Alaba

Mit emotionalen Worten hat Fußball-Star Kylian Mbappe auf den Real-Abschied von David Alaba reagiert. „Mein Bruder, es ist ein so schwerer Moment, dieses Kapitel mit dir abzuschließen“, so der Franzose. Während Mbappe derzeit seine Schwierigkeiten mit großen Teilen der Real-Anhänger hat, wird Alaba heute Abend emotional von ihnen verabschiedet werden.
Real Madrid und David Alaba gehen künftig getrennte Wege – der auslaufende Vertrag des ÖFB-Legionärs wird nicht verlängert, das haben die „Königlichen“ gestern nun auch offiziell gemacht. Damit endet eine für beide Seiten emotionale und durchaus auch von Erfolgen geprägte Zeit.
Das Aus des Österreichers in der spanischen Hauptstadt hat deshalb auch für viele emotionale Reaktionen gesorgt. Darunter auch Superstar Kylian Mbappe, der auf Instagram einige Worte an Alaba gerichtet hat. „Mein Bruder, es ist ein so schwerer Moment, dieses Kapitel mit dir abzuschließen. Du bist ein großartiger Spieler und als Mensch noch viel besser“, so der Franzose.
Rivalen, Teamkollegen und dann Freunde
Dabei blickt der 27-Jährige auf die gemeinsame Zeit mit dem ÖFB-Kapitän zurück. „Früher warst du ein großartiger Rivale, dann wurdest du hier zu einem meiner besten Teamkollegen, und jetzt kann ich sagen, dass du ein Freund bist, den mir der Fußball geschenkt hat.“
Mbappe selbst wurde von den Real-Anhängern zuletzt angefeindet, nachdem sie ihm mangelnde Identifiaktion mit dem Verein vorgeworfen hatten. Selbst eine Petition für einen Abschied des Offensivspielers wurde gestartet. Dennoch will er weiter für Real Madrid spielen. Für Alaba hingegen beginnt im Sommer ein neues Kapitel.
„Ich wünsche dir alles Gute und werde dich bei allem, was du tust, immer unterstützen. Love you my D.“, schließt Mbappe seine Botschaft an Alaba. Wohin es den 33-Jährigen nach der WM zieht, ist derzeit noch offen. Im Raum steht ein Engagement in Italien, den USA oder in Saudi-Arabien.
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