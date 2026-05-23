So emotional verabschiedet sich Mbappe von Alaba

Das Aus des Österreichers in der spanischen Hauptstadt hat deshalb auch für viele emotionale Reaktionen gesorgt. Darunter auch Superstar Kylian Mbappe, der auf Instagram einige Worte an Alaba gerichtet hat. „Mein Bruder, es ist ein so schwerer Moment, dieses Kapitel mit dir abzuschließen. Du bist ein großartiger Spieler und als Mensch noch viel besser“, so der Franzose.