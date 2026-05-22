Gastritis: Jeder Fünfte hat eine Magenentzündung

Schätzungsweise 30 bis 40 Prozent aller Menschen tragen das Bakterium im Magen – die meisten davon allerdings, ohne jemals Beschwerden zu entwickeln“, erklärt dazu der Wiener Allgemeinmediziner Dr. Christian Maté. Das kann zum Beispiel über eine Stuhlprobe oder einen Atemtest bestimmt werden. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen kann das manchmal eine Alternative zur Magenspiegelung (Gastroskopie) sein.