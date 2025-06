Sommerhitze: Das sind die besten Sonnencremen

„Mogelpackung“

Eine Sonnenlotion – die einzige im Test – aus der Kategorie Naturkosmetik „bietet zwar einen sehr guten UV-Schutz, doch leider kommt das Produkt in einer Mogelpackung daher“, merkten die Tester noch an: Die Flasche sei nur zu rund drei Vierteln gefüllt. Deshalb reichte es nur für eine durchschnittliche Beurteilung: „Wir räumen ein, dass Mittel mit mineralischen Filtern in der Flasche etwas mehr Platz zum Schütteln benötigen, aber nicht so übertrieben viel wie in diesem Fall.“